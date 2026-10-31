Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da sabah saatlerinde başlayan ve yer yer etkisini artıran sis, görüş mesafesini olumsuz etkiledi. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarının farlarını yakarak takip mesafesini koruyup trafikte dikkatli ilerledi.
Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sis, yer yer etkisini artırdı. Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak, takip mesafesini koruyup trafikte dikkatli ilerledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı