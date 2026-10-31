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Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

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Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü Haber Videosunu İzle
Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü
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Diyarbakır'da sabah saatlerinde başlayan ve yer yer etkisini artıran sis, görüş mesafesini olumsuz etkiledi. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarının farlarını yakarak takip mesafesini koruyup trafikte dikkatli ilerledi.

Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sis, yer yer etkisini artırdı. Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak, takip mesafesini koruyup trafikte dikkatli ilerledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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