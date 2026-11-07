Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler kontrollü ilerledi

Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler kontrollü ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Diyarbakır'da dünden beri aralıklarla süren yağışa sabah saatlerinde yer yer sis eşlik etti. Sisin etkili olduğu yerlerde görüş mesafesi düşerken sürücüler trafikte kontrollü ilerledi, kentte sıcaklık 11 dereceyi gösteriyor.
Diyarbakır'da yağışla birlikte yer yer sis etkili oldu.
Kentte, dünden beri yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağışla birlikte sabah saatlerinde yer yer sis de belirdi. Sisin etkili olduğu yerlerde görüş mesafesi düştü, sürücüler trafikte kontrollü bir şekilde ilerledi. Sıcaklık ise 11 dereceyi gösteriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı