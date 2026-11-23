Diyarbakır'da etkili olan sis bazı uçak seferlerinin iptal edilmesine neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'da sabah saatlerinde başlayan ve yer yer etkisini artıran sis, görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edilirken sürücüler de trafikte farlarını yakarak dikkatli ilerledi.
Diyarbakır'da sis görüş mesafesini düşürürken uçak seferlerinde de aksamalara neden oldu.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sis, yer yer etkisini artırdı. Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak, takip mesafesini koruyup trafikte dikkatli ilerledi. Sis nedeniyle hava yolunda da aksamalar meydana geldi. Bazı uçak seferleri iptal edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı