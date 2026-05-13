Haberler

Dicle Orman İşletme Şefliği ilçede yaklaşık bin 500 adet fidan dağıttı

Dicle Orman İşletme Şefliği ilçede yaklaşık bin 500 adet fidan dağıttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dicle ilçesinde gerçekleştirilen fidan dağıtımında, çam, selvi, ceviz ve badem türlerinde toplamda yaklaşık bin 500 fidan vatandaşlara ücretsiz olarak verildi. Dicle Orman İşletme Şefliği, geleceğe nefes olmayı amaçladıklarını belirtti.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yaklaşık bin 500 adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Dicle Orman İşletme Şefliği'nce ilçedeki Çeşme Meydanı'nda vatandaşlara çam, selvi, ceviz ve badem türlerinde yaklaşık bin 500 adet fidan dağıtımı yapıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Dicle Orman İşletme Şefi Tuğçe Aksoy Oral, ücretsiz olarak fidan dağıtımı yaptıklarını belirterek, "Geleceğe nefes olmak, vatanımıza katkı sunmak, vatandaşlarımıza bu anlamda destek olmak için Dicle Orman İşletme Şefliği olarak ilçemizde fidan dağıtımını yaptık. Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde üretilen yaklaşık olarak bin 500 adet fidanların dağıtımını ücretsiz olarak yaptık. Vatandaşlara dağıttığımız fidanların geleceğe nefes, soluduğumuz havaya temiz oksijen sağlamasını temenni ediyorum. Fidan dağıtımının vatandaşlarımıza ve güzel yeşil vatanımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet

Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAbdülkadir Kızılırmak:

Avrupa'da böyle şeyler rutin. Bizde de standart hale gelsin artık.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Keskin:

Süperb bir uygulama! Bu tür çevre duyarlılığı projelerine devam edilmeli! Herkesin kendi bölgesinde de benzer girişimlerde bulunması gerekir!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrkun Kaplan:

Güzel bir girişim ama açıkçası Avrupa ülkelerindeki ağaçlandırma kampanyalarıyla kıyaslarsak çok yetersiz kalıyo. 1500 fidan iyi hoş da, onlar senede milyonlarca fidan dağıtıyo ve halk da daha aktif katılıyo. Umarım bu başlangıç daha büyük projelere dönüşür ülkemizde de.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin İrfan Can Kahveci'nin geleceği için kararı aynı

İki başkan adayının da kararı aynı: İşte İrfan'ın Fener'deki geleceği
Erzurumsporlu Giorbelidze, eşiyle yaptığı dansla kutlamalara damga vurdu

Tüm şehir, bu Gürcü çifti konuşuyor
İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

Fuhuş operasyonunda iş insanı tutuklandı
Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı

Maçın ortasında resmen savaş çıktı

31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti

773 günde haritanın rengi değişti

Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi: Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın

Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi
Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı
Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın

Şampiyonluk maçında olana bakın