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Diyarbakır Çermik'te nesli korunan dağ keçileri amatör dronla görüntülendi

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Diyarbakır Çermik'te nesli korunan dağ keçileri amatör dronla görüntülendi
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri, amatör bir dron kullanıcısı tarafından görüntülendi. Yiyecek bulmak için gezintiye çıkan keçilerin kaçak avlanma cezası her biri için 940 bin lira, idari cezalarla 981 bin lirayı buluyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Akpınar Mahallesi'nde, nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri görüntülendi.

Amatör bir dron kullanıcısı tarafından görüntülenen dağ keçilerinin yiyecek bulmak için gezintiye çıktıkları görüldü. Hayvan popülasyonu çeşitliliği açısından birçok hayvan türünün barındığı Çermik ilçesine, yaban hayvanı meraklıları ve fotoğraf tutkunları sık sık geliyor. Nesli koruma altında olan yaban keçilerini kaçak avlama bedeli her bir keçi için 940 bin lira. Bu ceza uygulanan idari cezalarla birlikte 981 bin lirayı buluyor. Ayrıca kaçak yolla avcılık yapanlara, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında adli soruşturma başlatılırken, mahkeme kararına göre para cezası ve hapis cezası da uygulanabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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