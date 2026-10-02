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Diyarbakır Çermik'te Haburman Köprüsü çevresine dökülen çöplere tepki gösterildi

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Diyarbakır Çermik'te Haburman Köprüsü çevresine dökülen çöplere tepki gösterildi
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Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde tarihi Haburman Köprüsü civarına dökülen çöpler vatandaşların tepkisini çekti. Çermik Fen Lisesi arkasında akarsuya atılan çöplerin oluşturduğu görüntüye tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden köprü çevresinin temiz tutulmasını istedi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Artuklu eseri tarihi Haburman Köprüsü civarına dökülen çöpler, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Çermik Fen Lisesi arkasında akarsuya atılan çöplerin oluşturduğu çirkin görüntüye vatandaşlar tepki gösterdi. Çevreye duyarlı vatandaşlar, atıkların tarihi bölge civarına atılmasının ilçeye yakışmadığını belirterek yetkililerden tarihi Haburman Köprüsü çevresinin temiz tutulmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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