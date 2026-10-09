Diyarbakır Çermik'te 26 muhtar ve 461 vatandaş atık su için Bakanlığa dilekçe sundu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Sinek Çayı'na 8 ayrı noktadan karışan ilçenin kanalizasyon sorununun çözümü için duyarlı 26 mahalle muhtarı ve 461 vatandaş, topladıkları imza dilekçelerini, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sundu.

İlçenin en önemli sorunlarından olan Çermik Sinek Çayı'na akıtılan kanalizasyon suları, çevre kirliliğine, suda yaşayan canlıların ölümlerine ve insan sağlığına zarar veriyor. Bakanlığa yapılan başvuruda, ilçenin en önemli sorunu olan kanalizasyon sorununun kalıcı bir çözümü için arıtma tesisi yapılması, istendi. Yaptıkları başvuru ile ilgili açıklamalarda bulunan Saray Mahallesi Muhtarı Şehmus Gültekin, "Yaklaşık 7 yıl önce DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Çermik ilçemizde atık su arıtma tesisi yapılması amacıyla yerinde incelemeler gerçekleştirilmiştir. Üstelik DİSKİ'nin kendi yatırım belgelerinde Çermik için 5 bin 588 metreküp/gün kapasiteli bir atık su arıtma tesisi öngörülmektedir. Ancak aradan geçen yaklaşık 7 yıla rağmen Çermik halkı hala aynı sözleri duymaktadır, 'Çermik'e atık su arıtma tesisi yapılacak.' Peki ne zaman? Daha kaç yıl bekleyeceğiz?

Yaptığım araştırmalarda Diyarbakır merkezde Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Sur ilçelerinin atık sularına hizmet veren arıtma altyapısının bulunduğunu gördüm. İlçelerimizi de araştırdım. Eğil'de 2017, Bismil'de 2022, Hani merkezde 2024 yıllarında atık su arıtma tesislerinin hizmete alındığına ilişkin bilgilere ulaştım. Dicle ilçesinde de arıtma tesisi bulunduğunu tespit ettim. Elbette bu ilçelerimize yapılan her hizmetten memnuniyet duyuyoruz. Bizim hiçbir ilçenin aldığı hizmette gözümüz yok. Ancak diğer ilçelere yapılan yatırımlar karşısında Çermik'in yıllardır bekletilmesini sorgulamak da en doğal hakkımızdır. Bugün Çermik merkezde 8 ayrı noktadan kanalizasyon ve evsel atık sularının arıtılmadan akarsuya deşarj edilmesi ciddi bir çevre ve halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Bazı deşarj noktaları evlere ve okullara yakın mesafededir. Özellikle yaz aylarında oluşan ağır koku ve haşere sorunu nedeniyle vatandaşlarımız evlerinde, bahçelerinde ve çay bahçelerinde rahatça oturamaz hale gelmektedir. Daha da önemlisi, bu akarsuda insanlar yüzmekte, balık tutup tüketmekte ve akarsu suyuyla tarımsal sulama yapılmaktadır. Yetiştirilen sebze ve meyveler Çermik halk pazarında satışa sunulmaktadır. Bu durumun insan sağlığına ve ekolojik dengeye etkilerinin bilimsel olarak araştırılması gerekmektedir. Çermik halkı ayrıcalık istemiyor. Çermik halkı diğer ilçelerle eşit hizmet, sağlıklı bir çevre ve yaşanabilir bir gelecek istiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı