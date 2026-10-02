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Diyarbakır Bismil'de fırtına cami minaresini ve ağaçları devirdi, çatılar zarar gördü

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Diyarbakır Bismil'de fırtına cami minaresini ve ağaçları devirdi, çatılar zarar gördü
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Diyarbakır Bismil'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, ağaçlar devrildi ve bazı yapıların çatıları zarar gördü. İlçe genelinde tarım arazileri de zarar görürken hasar meydana gelen yerlerde temizlik çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle cami minaresi ve ağaç devrildi, bazı yapıların çatıları yıkıldı.

İlçe genelinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle, bir caminin minaresi yıkıldı, ağaçlar devrildi, bazı yapılarda bulunan çatılar zarar gördü. Olumuz havada tarım arazileri de zarar gördü. Hasar meydana gelen yerlerde temizlik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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