Didim’e Eylül geldi, deniz keyfi bitmedi

Aydın'ın Didim ilçesinde Eylül ayında plajlar yazdan kalma günler sürerken, Altınkum Plajı misafirlerin ağırlamaya devam ediyor.

Didim'de hava sıcaklıkları mevsim normallerini üzerinde seyrederken sıcak havayı fırsat bilen Didimliler ile tatilciler Altınkum plajında denize girip, güneşli havanın keyfini çıkardı. İlçede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Altınkum Plajı'nın yanı sıra 2. ve 3.koy halk plajı, Uslu plajı, Yeşil kent ve Cennet koy plajlarında da hareketlilik sürüyor. Didim'de hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı