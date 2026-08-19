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Didim'de Su Ürünleri Denetimleri ve Balıkçılara Bilgilendirme

Didim'de Su Ürünleri Denetimleri ve Balıkçılara Bilgilendirme
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Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 16-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında balıkçılara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Kontrollerde balıkçıların belgeleri ve su ürünleri mevzuata uygunluk açısından incelendi, ilgili tebliğler hakkında bilgilendirme yapıldı. Müdürlük, sürdürülebilir su ürünleri kaynakları ve yasa dışı avcılığın önlenmesi için denetimlerin süreceğini açıkladı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde balıkçılara mevzuat ve tebliğler hakkında bilgilendirme yapılarak belge ve ürün kontrolleri gerçekleştirildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve mevzuata uygun avcılığın sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 16-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde muhtelif balıkçılara ilgili tebliğler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde balıkçıların belgeleri ile su ürünleri ürünleri incelenerek mevzuata uygunluk denetimi gerçekleştirildi. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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