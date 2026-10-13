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Didim'de hamsi kotası denetiminde balıkçı tekneleri tek tek kontrol edildi

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Didim'de hamsi kotası denetiminde balıkçı tekneleri tek tek kontrol edildi
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Aydın'ın Didim ilçesinde hamsi kotası kapsamında yapılan denetimlerde balıkçı tekneleri tek tek kontrol edildi. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri balıkçılara avlanma miktarlarına uyulmasını hatırlattı; denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde 'hamsi kotası' çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde balıkçı tekneleri tek tek kontrol edildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri, denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan hamsi kotası talimatı gereğince yapılan denetimlerde, balıkçı tekneleri ve su ürünleri ticaretiyle uğraşan işletmelerde incelemelerde bulunuldu. Yapılan denetimlerle hamsi avcılığının sürdürülebilirliğini sağlamak, yasa dışı avlanmayı engellemek ve su ürünleri kaynaklarını korumak amaçlanırken, hamsi kotası uygulamasıyla da balık stoklarının korunması hedefleniyor. Ayrıca yapılan kontrollerde balıkçı teknelerini tek tek kontrol eden ekipler, balıkçılara da belirlenen avlanma miktarlarına riayet edilmesi zorunluluğunu hatırlatarak bilgilendirmelerde bulundu. Balık avı sezonunun başlamasıyla beraber denetimlerin ve kontrollerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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