Didim'de sahipsiz balık ağlarına el konuldu

Aydın'ın Didim ilçesinde ilçe tarım ekiplerince yapılan gece denetiminde sahipsiz balık ağlarına el konuldu.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda sahaya inen ilçe tarım ekipleri, avlak sahalarında gece denetimi gerçekleştirdi. Gece saatlerinde yapılan kontrollerde avlak sahalarında markasız ve sahipsiz olarak bulunan balık ağlarına el konuldu. Kaçak avcılığın önüne geçmek adına denetimlerin belli periyotlarda devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı