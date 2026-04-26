Dicle Nehri'nde balık ölümleri tedirgin etti

Dicle Nehri'nin Ali Dino mevkiinde yaşanan balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi.

Şırnak'ın Kasrik bölgesine bağlı Ali Dino mevkiinde bugün piknik yapmak için nehir kenarına giden vatandaşlar, bazı balıkların telef olduğunu gördü. Suyun kenarına vurmuş balıkları fark eden vatandaşlar, durum karşısında şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar balık ölümlerinin incelenmesini istedi. - ŞIRNAK

