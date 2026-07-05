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Zorlu şelale tırmanışının yorgunluğunu serin sularda attılar

Zorlu şelale tırmanışının yorgunluğunu serin sularda attılar
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde sağanağın ardından güneşli havayı fırsat bilen doğaseverler, Çınarlıdere Şelalesi'nde yürüyüş yapıp suya girerek hafta sonu keyfi yaşadı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde dünkü sağanağın ardından yüzünü gösteren güneşli ve serin havayı fırsat bilen doğaseverler, hafta sonunu Çınarlıdere Şelalesi'nde yürüyüş yapıp suya girerek değerlendirdi.

Kent genelinde dün etkili olan yağışın yerini bugün güneşli ve serin bir havaya bırakmasıyla birlikte, hafta sonu tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen bir grup arkadaş rotasını Çınarlıdere'ye çevirdi. Ormanlık alan içerisinde yürüyüş ve koşu yapan grup, daha sonra Çınarlıdere Şelalesi'nin bulunduğu bölgeye doğru tırmanışa geçti. Zaman zaman zorlu ve yorucu etaplardan geçen doğaseverler, şelaleye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Tırmanışın yorgunluğunu şelalede attılar

Zorlu tırmanışın ardından şelalenin serin sularına giren grup üyeleri, haftanın yorgunluğunu doğayla baş başa kalarak attı. Doğaseverlerden Nurtekin Sekmen, bölgenin tabiatla iç içe vakit geçirmek için ideal bir alan olduğunu belirterek, "Parkur gayet güzel bir koşu alanı. Başarılı şekilde buraya kadar geldik. Tırmanış da yapılıyor burada. Suya girdik, rahatladık, iyi oldu. Mutluyuz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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