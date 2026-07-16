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Gölet kenarlarına atılan çöpler tepki topluyor

Gölet kenarlarına atılan çöpler tepki topluyor
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Kütahya'nın Emet ve Tavşanlı ilçeleri arasındaki Dereli kaplıcaları yolundaki gölet, piknikçilerin gelişigüzel attığı çöplerle kirlendi. Doğaseverler, çevre temizliği için duyarlılık çağrısı yapıyor.

Kütahya'nın doğal güzellikleriyle bilinen Emet ve Tavşanlı ilçeleri arasındaki Dereli kaplıcaları yolu üzerinde bulunan gölet, son günlerde çevre kirliliğiyle gündeme geliyor. Hafta sonları ve yaz aylarında vatandaşların uğrak noktalarından biri olan gölet çevresine gelişigüzel atılan çöpler, doğaseverleri çileden çıkardı.

Plastik şişelerden poşetlere, ambalaj atıklarından piknik artıklarına kadar çevreye saçılan çöpler hem kötü bir görüntü oluşturuyor hem de doğal yaşamı tehdit ediyor. Duruma tepki gösteren ve gölet çevresinin temiz tutulması gerektiğini belirten duyarlı vatandaşlar, bölgeye gelen herkesin çevreye karşı sorumlu davranması çağrısında bulundu.

Alanı ziyaret eden vatandaşlar, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burası havasıyla, doğasıyla hepimizin nefes aldığı çok güzel bir ortak kullanım alanı. Ancak ne yazık ki bazı kendini bilmez kişiler piknik yaptıktan sonra tüm çöplerini buralarda bırakıp gidiyor. Herkes buraya gelirken getirdiği malzemelerin çöpünü giderken de yanında götürse bu çirkin manzaralar yaşanmayacak. Doğayı korumak ve temiz tutmak hepimizin vatandaşlık görevidir."

Bölgedeki kirliliğin önüne geçilmesi adına yetkililerden denetimlerin artırılmasını ve caydırıcı önlemler alınmasını talep eden vatandaşlar, temiz bir çevre için herkesi daha duyarlı olmaya davet etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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