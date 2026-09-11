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Derede balık ölümleri: Numuneler laboratuvara gönderildi

Derede balık ölümleri: Numuneler laboratuvara gönderildi
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Tekirdağ’ın Saray ilçesine bağlı Çayla Mahallesi’nde bulunan Çayla Deresi’nde balık ölümleri yaşandığı ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Çayla Mahallesi'nde bulunan Çayla Deresi'nde balık ölümleri yaşandığı ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, derede balık ölümleri olduğuna ilişkin ihbarın ardından Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde inceleme gerçekleştirildi. Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde, balık ölümlerinin bir gün önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendirildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde balık ölümlerinin durduğu tespit edilirken, ölümlerin dere suyundaki oksijen seviyesinin düşmesinden kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi.

Kesin neden laboratuvar incelemesiyle belirlenecek

Olayın nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla dereden su ve balık numuneleri alındı. Alınan numuneler, gerekli analizlerin yapılması için ilgili laboratuvara gönderildi.

Yetkililer, konunun hassasiyetle takip edildiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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