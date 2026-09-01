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Malatya'daki tarihi Yeni Cami'de ışıklar yandı

Malatya'daki tarihi Yeni Cami'de ışıklar yandı
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6 Şubat depremlerinde yıkılan Malatya'daki tarihi Yeni Cami'nin rekonstrüksiyonunda sona gelindi. Aslına uygun yürütülen çalışmalar kapsamında caminin ışıkları yıllar sonra yeniden yandı; kısa süre içinde ibadete açılması bekleniyor.

Malatya'nın simge yapılarından biri olan ve 6 Şubat depremlerinde yıkılan tarihi Yeni Cami'nin yeniden inşasında sona yaklaşıldı. Rekonstrüksiyon çalışmaları devam ederken, caminin ışıkları yıllar sonra ilk kez yeniden yandı.

Malatya'nın kent hafızasında önemli bir yere sahip olan ve 6 Şubat 2023 depremlerinde tamamen yıkılan tarihi Yeni Cami'nin yeniden inşasında sona gelindi. Aslına uygun olarak yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları devam ederken, caminin ışıklarının yıllar sonra yeniden yanması kentte büyük sevinç oluşturdu.

Halk arasında Yeni Cami olarak bilinen Hacı Yusuf Taş Cami'nin yeniden inşası, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. 2023 yılı Temmuz ayında yer teslimi yapılan projede, bilim kurulu ve alanında uzman akademisyenlerin kararları doğrultusunda yapının deprem sonrası kalan bölümleri kontrollü şekilde söküldü. Söküm çalışmalarının ardından caminin zemininde güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Daha sonra yapının tarihi dokusuna ve özgün mimarisine uygun şekilde yeniden inşa edilmesi amacıyla başlanan rekonstrüksiyon çalışmalarında da sona yaklaşıldı. Gece saatlerinde ışıkları yeniden yanan Yeni Cami, yükselen siluetiyle dikkat çekerken, çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde yeniden ibadete açılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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