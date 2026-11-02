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Denizli'de 5 günlük tahmine göre sağanak hafta ortasına kadar sürecek

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Denizli'de 5 günlük tahmine göre sağanak hafta ortasına kadar sürecek
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Meteoroloji'nin Denizli için 5 günlük tahminine göre sağanak yağış hafta ortasına kadar etkili olacak, sıcaklıklar hafta sonuna doğru kademeli düşecek. Pazartesi ve Salı en yüksek 21 derece, Çarşamba 20 derece beklenirken, Cuma en düşük 9, en yüksek 16 dereceye gerileyecek.

Denizli genelinde önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, hafta ortasına kadar sağanak yağış etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Kent genelinde yeni haftada yağışlı hava etkili olurken, hafta sonuna doğru sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi bekleniyor.

Verilere göre, 02 Kasım Pazartesi, 03 Kasım Salı ve 04 Kasım Çarşamba günleri kentte sağanak yağış hakim olacak. Pazartesi ve Salı günleri en yüksek sıcaklık 21 derece, en düşük sıcaklık ise sırasıyla 14 ve 12 derece civarında seyredecek. Çarşamba günü ise termometreler en yüksek 20 dereceyi gösterecek.

Hafta ortasından itibaren yağış yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak. 05 Kasım Perşembe günü hava sıcaklığı en düşük 12, en yüksek 17 derece olarak tahmin edilirken; 06 Kasım Cuma günü sıcaklıklar hissedilir derecede düşerek en düşük 9, en yüksek 16 dereceye kadar gerileyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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