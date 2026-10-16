Denizli Buldan'da baraj göletine serilen 500 metre balık ağı ele geçirildi

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Denizli'nin Buldan ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında ihbar üzerine gerçekleştirilen denetimlerde, baraj göletine serilmiş 500 metre uzunluğunda balık ağı ele geçirildi. Ağ takılan canlı balıklar ekiplerce kurtarılarak tekrar suya bırakıldı.

Buldan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Buldan Derbent Baraj Göletinde kaçak balık avcılığına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, gölet içerisinde yasa dışı avlanmada kullanılan 500 metre uzunluğunda balık ağı tespit etti. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ağa el konulurken, ağa takılmış halde bulunan çok sayıda canlı balık ise görevlilerin titiz çalışmasıyla takıldıkları yerden çıkarılarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

İlçe Müdürü Uğur'dan duyarlı vatandaşa teşekkür

Denetimin ardından açıklamada bulunan Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdal Uğur, ihbarda bulunarak su ürünleri popülasyonunun korunmasına katkı sağlayan vatandaşa teşekkür etti. Uğur, "Duyarlılığından dolayı değerli vatandaşımızı kutluyorum. Vatandaşlarımızdan, baraj ve göletlerimizde yürütülen kaçak avcılık faaliyetlerine karşı bizleri telefonla arayarak bilgilendirmeye devam etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaçak avcılıkla mücadelenin iç sulardaki doğal dengenin korunması amacıyla aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı