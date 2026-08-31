Haberler

Demirci'de orman yangınlarına karşı kooperatiflere yangın söndürme tankerleri teslim edildi

Demirci'de orman yangınlarına karşı kooperatiflere yangın söndürme tankerleri teslim edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa’nın Demirci ilçesinde orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere Bardakçı, Hoşçalar ve İrişler kooperatiflerine 3 ton su kapasiteli, motopomplu ve 200 metre hortum donanımlı yangın söndürme tankerleri teslim edildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere Bardakçı, Hoşçalar ve İrişler kooperatiflerine 3 ton su kapasiteli, motopomplu ve 200 metre hortum donanımlı yangın söndürme tankerleri teslim edildi.

Demirci Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen törenle, Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınlarıyla mücadele kapsamında temin edilen yangın söndürme su tankerleri Bardakçı, Hoşçalar ve İrişler kooperatiflerine teslim edildi.

Üç ton su kapasitesi, 200 metrelik hortum

Teslim edilen tankerlerin her biri 3 ton su kapasitesine sahip olurken, motopomp ve 200 metre su hortumu donanımıyla dikkat çekiyor. Tankerlerin, özellikle ormanlık alanlarda meydana gelebilecek yangınlara erken müdahale edilmesine ve alevlerin büyümeden kontrol altına alınmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kooperatiflere teslim edilen araçlarla birlikte bölgede orman yangınlarına karşı mücadelede yerel imkanların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede kooperatifler ve vatandaşların desteğinin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Yeşil Vatan'ın korunmasında kullanılacak tankerlerin kooperatiflerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Teslim edilen tankerlerle Demirci'de olabilecek orman yangınlarına karşı müdahale kapasitesinin artırılması, yangınlara daha hızlı ve etkili şekilde müdahale edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı

İsrail'i titreten ittifakın adı belli oldu! Bakan Fidan duyurdu
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı

Girne'deki gemi faciasında hesap vakti! Mahkeme hiçbirine acımadı
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Korkulan oldu! Kararını ilan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu! Geliri düşük olanlara fark ödenecek

Vatandaşlık maaşı geliyor! Tarih belli oldu, ödemelerde yeni formül
Norveç'te taht el değiştirdi! Epstein'in evinden saraya geçti

Epstein'in evinden saraya! Geçmişinden fuhuş ağı çıktı
İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı

Meloni'nin inadı inat! Kara sınırı bile yok ama ipleri gevşetmiyor
Eşinin cebinde bulduğu kağıdın hesabını soran kadın aldığı yanıtla şoke oldu

Eşinin cebinde bulduğu kağıdın hesabını soran kadına büyük şok
Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı
İsrailli haham 5 yaşındaki çocuğu hedef aldı: Yaşama hakkı yok

Bu görüntü ortalığı karıştıracak! Hedefinde 5 yaşında bir çocuk vardı