Demirci'de orman yangınlarına karşı kooperatiflere yangın söndürme tankerleri teslim edildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere Bardakçı, Hoşçalar ve İrişler kooperatiflerine 3 ton su kapasiteli, motopomplu ve 200 metre hortum donanımlı yangın söndürme tankerleri teslim edildi.

Demirci Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen törenle, Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınlarıyla mücadele kapsamında temin edilen yangın söndürme su tankerleri Bardakçı, Hoşçalar ve İrişler kooperatiflerine teslim edildi.

Üç ton su kapasitesi, 200 metrelik hortum

Teslim edilen tankerlerin her biri 3 ton su kapasitesine sahip olurken, motopomp ve 200 metre su hortumu donanımıyla dikkat çekiyor. Tankerlerin, özellikle ormanlık alanlarda meydana gelebilecek yangınlara erken müdahale edilmesine ve alevlerin büyümeden kontrol altına alınmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kooperatiflere teslim edilen araçlarla birlikte bölgede orman yangınlarına karşı mücadelede yerel imkanların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede kooperatifler ve vatandaşların desteğinin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Yeşil Vatan'ın korunmasında kullanılacak tankerlerin kooperatiflerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Teslim edilen tankerlerle Demirci'de olabilecek orman yangınlarına karşı müdahale kapasitesinin artırılması, yangınlara daha hızlı ve etkili şekilde müdahale edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı