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Demirci semalarında mest eden görüntü: Hilal ve yıldız yan yana

Demirci semalarında mest eden görüntü: Hilal ve yıldız yan yana
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Manisa'nın Demirci ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren hilal ve Venüs gezegeni, Türk bayraklarıyla aynı karede birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, akşam saatlerinde gökyüzünde beliren hilal ve hemen yanındaki Venüs gezegeni, Türk bayraklarıyla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İlçede akşam karanlığının çökmesiyle birlikte gökyüzünde görsel bir şölen yaşandı. İlçe semalarında beliren ince hilal şeklindeki ay ve hemen üzerinde parlayan Venüs gezegeni, görenleri hayran bıraktı. Gökyüzündeki bu nadir buluşma, ilçedeki bir caddede Türk bayraklarıyla aynı kareye sığdığında ortaya çıkan görüntü, adeta milli duyguları pekiştiren bir tabloyu andırdı. Hilalin zarafeti ile Venüs'ün parlaklığının birleşimi, Türk bayraklarının gölgesinde unutulmaz bir manzara sundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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