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Dalyan Kanalı'nda 'Elektrikli Tekne Dönüşüm Projesi' değerlendirildi

Dalyan Kanalı'nda 'Elektrikli Tekne Dönüşüm Projesi' değerlendirildi
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Muğla Valisi başkanlığında yapılan toplantıda, Dalyan Kanalı'nda biyolojik çeşitliliği korumak ve sıfır emisyon hedefiyle fosil yakıtlı teknelerin elektrikliye dönüştürülmesi projesi ele alındı.

Dalyan Kanalı'nda biyolojik çeşitliliğin korunması, sıfır emisyon ve sıfır kirlilik hedefleri doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan elektrikli tekne dönüşüm projesine ilişkin değerlendirme toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanallarında çevre, hava ve gürültü kirliliğini en aza indirmeyi amaçlayan proje kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Eşsiz sazlıkları, doğal labirent yapısı ve zengin ekosistemiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölgenin doğal yapısının korunmasına yönelik atılacak adımlar değerlendirildi.

Proje kapsamında, Dalyan Kanalı'nda faaliyet gösteren fosil yakıtlı teknelerin elektrikli teknelere dönüştürülmesi hedefleniyor. Böylece karbon salımının azaltılması, su ve hava kirliliğinin önlenmesi ile birlikte gürültü kirliliğinin de önemli ölçüde düşürülmesi amaçlanıyor.

Toplantıda, çevre dostu ulaşım sistemine geçişin yalnızca sürdürülebilir turizme katkı sunmayacağı, aynı zamanda bölgenin hassas ekosisteminin korunmasına da önemli destek sağlayacağı vurgulandı.

Elektrikli tekne dönüşüm projesinin, başta caretta caretta deniz kaplumbağaları olmak üzere bölgede yaşayan kuş türleri ve su canlılarının daha güvenli bir ekosistemde yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından önemli kazanımlar sağlayacağı değerlendirilirken, projenin Dalyan'ın doğal mirasının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunması hedefleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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