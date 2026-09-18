Dağ keçisi ailesi cep telefonu kamerasına yansıdı

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Erzurum- Uzundere kara yolu kenarında sürü halinde görüntülenen dağ keçileri, yoldan geçen vatandaşlara görsel bir şölen sundu.

Erzurum'un doğal güzellikleri ve zengin yaban hayatıyla öne çıkan ilçelerinden Uzundere'de, sarp ve dağlık arazide yaşamlarını sürdüren dağ keçileri bu kez kara yolu kenarına kadar indi. Yol kenarındaki dik ve kayalık yamaçlarda yiyecek arayan bir grup dağ keçisi, seyir halindeki sürücülerin dikkatini çekti.

Araçlarını durdurarak koruma altındaki dağ keçilerini hayranlıkla izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. Çevreye aldırış etmeden kayalık arazide çevik hareketlerle ilerleyen keçilerin görüntüsü, adeta doğanın zarafetini gözler önüne serdi. Nadir görülen bu anları kayıt altına alan doğaseverler, yaban hayatının bu eşsiz üyelerini yakından görmenin mutluluğunu yaşadı.

Dağ keçileri, bir süre dik yamaçlarda dolaştıktan sonra sarp kayalıklara tırmanarak gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı