Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

D-100 Bolu Dağı geçişinde kar ve sis etkili oldu, görüş 30 metreye düştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
D-100 Bolu Dağı geçişinde kar ve sis etkili oldu, görüş 30 metreye düştü
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar ve sis etkili oldu, görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler güzergahta ilerlemekte güçlük çekerken Karayolları ekipleri tuzlama yaptı, polis sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis etkili oldu. Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

Bolu'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, D-100 kara yolunun Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini gösterdi. Yağışın ardından bölgedeki yeşil alanlar ve ağaçlar ince bir kar örtüsüyle kaplandı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye kadar düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, yağışın başlamasıyla birlikte güzergahta tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Trafik polisleri ise sürücüleri takip mesafelerini korumaları, hızlarını düşürmeleri ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil15

Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın11

Hırsı başını yedi! Fatma Betül'ün Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak

Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi

Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş14

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri...
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi

Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti17

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti