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Çorum'un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis havadan görüntülendi

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Çorum'un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis havadan görüntülendi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu sağanak uyarısı yaptığı Çorum'da, hava sıcaklığındaki düşüşle yüksek rakımlı bölgelerde yoğun sis etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerini kaplayan sis havadan görüntülendi.

Çorum'da yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan sis havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "sarı" kodlu sağanak uyarısında bulunduğu Çorum'da yoğun sis etkili oldu. Hava sıcaklığında yaşanan düşüş sebebiyle kentin yüksek kesimleri sise teslim oldu. Kentin yüksek kesimlerini kaplayan sis havadan görüntülendi .

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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