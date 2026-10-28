Çorum'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler hız kesmek zorunda kaldı

Çorum'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler hız kesmek zorunda kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum il merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kent genelinde görüş mesafesini düşürdü. Binalar, caddeler ve ana arterler sis tabakası altında kalırken sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.
Çorum'da etkili olan yoğun sis, kent genelinde görüş mesafesini düşürdü.
Çorum il merkezinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Binalar, caddeler ve ana arterler kalın bir sis tabakası altında kaldı. Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı