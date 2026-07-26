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Çorum'da sağanak kaldırımı çökertti

Çorum'da sağanak kaldırımı çökertti
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Çorum'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle İnönü Caddesi'ndeki kaldırımın bir bölümü çöktü. Görme engelliler için yapılan kılavuz iz yollarının da zarar gördüğü alanda, yayaların düşmesini engellemek amacıyla araç lastikleri ve dubalarla geçici güvenlik önlemleri alındı.

Çorum'da etkili olan sağanak yağışın ardından kaldırımda çökme meydana geldi.

Kentte yağan sağanak yağış sonrasında İnönü Caddesi'ndeki kaldırımın bir bölümü çöktü. Görme engelli vatandaşlar için yapılan kılavuz iz yolları üzerinde oluşan tehlikeye karşı çevrede geçici güvenlik önlemleri alındı. Yayaların düşmesini engellemek için çukurun etrafına araç lastikleri ve duba yerleştirildiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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