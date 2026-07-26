Çorum'da sağanak kaldırımı çökertti

Çorum'da etkili olan sağanak yağışın ardından kaldırımda çökme meydana geldi.

Kentte yağan sağanak yağış sonrasında İnönü Caddesi'ndeki kaldırımın bir bölümü çöktü. Görme engelli vatandaşlar için yapılan kılavuz iz yolları üzerinde oluşan tehlikeye karşı çevrede geçici güvenlik önlemleri alındı. Yayaların düşmesini engellemek için çukurun etrafına araç lastikleri ve duba yerleştirildiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı