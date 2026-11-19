Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında Ebru Yaşar ve Burhan Öçal konser verdi. Ebru Yaşar, dinleyicilere doğa için duyarlı olma çağrısı yaptı. Burhan Öçal da enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla elektrikli enstrüman kullanılmadan gerçekleştirilen akustik konseriyle müzikseverlerle buluştu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), kültür ve sanat etkinlikleri de devam ediyor. Yeşil Bölge'deki iki amfitiyatroda Ebru Yaşar ve Burhan Öçal konser verdi. Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da sahne alan Ebru Yaşar, COP31 vesilesiyle Antalya'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek şarkılarını doğa için söylemek istediğini vurguladı. Ebru Yaşar, şu sözlerle dinleyicilere duyarlı olma çağrısı yaptı: Bu akşam şarkılarımızı doğa için söyleyelim. Ufak bir değişiklik bize yeter. Mesela buradan çıktık, çöpümüzü elimizde taşıdık, yere atmadık. Eve gittik, ışığımızı kapattık. Yiyeceklerimizi israf etmeden yedik. Muslukları biraz daha idareli kullandık. Bunun hepimize faydası var. Yeter ki farkında olalım.

Bu güzel dünyayı korumak lazım

Küçük Amfitiyatro'da sahne alan vurmalı çalgılar ustası Burhan Öçal, kendi adını taşıyan dörtlüsüyle (Burhan Öçal Quartet) geleneksel Türk müziğini cazla buluşturdu. Enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen konserde elektrikli enstrüman kullanılmadı. Kanun, çello, piyano ve Öçal'ın metal vurmalı çalgılarından oluşan performansta sesin dinleyicilere ulaştırılması için mikrofonlardan yararlanıldı. Konserin ardından değerlendirmelerde bulunan Burhan Öçal, akustik müziğin çevre bilincine katkı sağlayabileceğine dikkat çekerek, "Akustik müzikle, ahşaptan yapılmış müzik enstrümanlarıyla çevrenin temizliğine ve korunmasına biraz katkımız olur diye düşünüyorum. Bundan sonraki nesiller için çok hızlı bir şekilde insanları bilinçlendirip bu güzel dünyayı korumamız lazım. Umarım bu tür toplantıların güzel sonuçları olur" sözlerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı