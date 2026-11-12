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COP31 Başkanı Kurum, zirvede ilk kez gösterilen 'Konuşmamız Lazım' filmini paylaştı

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COP31 Başkanı ve Bakan Murat Kurum, Dünya Liderler Zirvesi'nde ilk kez gösterilen 'Konuşmamız Lazım' filmini sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, 'Yarın değil şimdi' mesajıyla iklim krizine karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.

Cop31 çerçevesinde farklı coğrafyalarda iklim krizinden etkilenenler kendi dillerinde "Konuşmamız Lazım" diyerek dünyaya seslendi.

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ile Avrupa Birliği'ni Antalya'da bir araya getiren Cop31'in en önemli etkinliği olan Dünya Liderler Zirvesi'nde ilk kez gösterilen "Konuşmamız Lazım-We Need to Talk" filmini sosyal medya hesabından paylaştı. COP31 Başkanı Kurum, "Yarın değil şimdi! Geleceğimiz için harekete geçme zamanı" mesajıyla dünyaya iklim krizine karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.

Filmde farklı kıtalarda, birbirinden uzak coğrafyalarda yaşayanların iklim krizinden nasıl etkilendiği çarpıcı görüntüler eşliğinde gösterildi. Gerçek zamanlı çekilen görüntülerde insanlar kendi ülkelerinin dillerinde "Konuşmamız Lazım" diye seslendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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