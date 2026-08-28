Amasra'da Sahile Vuran Ölü Yunus, Çocukların Şefkatini Topladı

Bartın'ın Amasra ilçesinde sahile ölü yunus vurdu. Göçkün Plajı'nda karaya vuran yunusu gören çocuklar, yanına giderek dokundu ve sevdi.

Olay, Amasra ilçesine bağlı Göçkün Plajı'nda meydana geldi. Sahilde ölü yunus balığını gören çocuklar, hayvanın yanına giderek onu sevdi.

Minik çocukların ölü yunusa dokunarak gösterdiği şefkat, duygu dolu görüntülere yansıdı.

Kıyıya vuran yunusun neden öldüğü henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme yapılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı