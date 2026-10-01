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Cizre'de Tarım ve Orman ekipleri büyükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama yapıyor

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Cizre'de Tarım ve Orman ekipleri büyükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama yapıyor
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Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığını korumak ve salgın hastalıkların önüne geçmek için büyükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler köy ve işletmeleri ziyaret ederek hayvanları kayıt altına alıyor, koruyucu aşı uyguluyor.

Şırnak'ın Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, hayvan sağlığının korunması ve muhtemel hastalıkların önüne geçilmesi amacıyla büyükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe genelinde hayvancılığı desteklemek, salgın hastalıkların önüne geçmek ve mevcut hayvan varlığını kayıt altına almak amacıyla yürüttüğü saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belirlenen program doğrultusunda köyleri ve işletmeleri tek tek ziyaret eden teknik ekipler, büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesi amacıyla küpeleme işlemlerini gerçekleştiriyor. Ekipler aynı zamanda hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi adına koruyucu aşılama uygulamalarını da titizlikle yürütüyor. Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamaları ve ilçe genelindeki hayvan sağlığı standartlarının korunması amacıyla tarama ve aşılama faaliyetlerinin planlanan takvim dahilinde süreceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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