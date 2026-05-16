Çine Barajı eski günlerine döndü

Geçtiğimiz yıllarda etkili olan kuraklık nedeniyle su seviyesi yüzde 10'un altına düştüğü Çine Adnan Menderes Barajı eski günlerine geri döndü. Su seviyesinin her geçen gün arttığı barajda doluluk oranının yüzde 80'lere yaklaştığı ve önümüzdeki sulama dönemi için Aydın'da su sıkıntısı yaşanmaması öngörülüyor.

Aydın'ın 1.5 asırlık rüyası olan ve 10 Ekim 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan o dönem Avrupa'da birinci dünyada ise 5. en yüksek silindirle sıkıştırılmış beton baraj olarak hizmete açılan Çine Adnan Menderes Barajı geçen yıl tarihinin en düşük seviyesini görmüştü. Adeta kuruma noktasına gelen 136.5 metre temel yüksekliğine sahip Çine Adnan Menderes Barajı bu yıl bol ve bereketli geçen yağışların ardından dolma seviyesine yaklaştı. Sulama, taşkın koruma ve enerji üretim maksatlı inşa edilen, Çine, Aydın, Koçarlı ve Söke Ovası'nı besleyen 350 milyon metreküp depolama hacmine sahip Adnan Menderes Barajı'nın son durumu yüzleri güldürdü.

Geçen yıl ciddi su sıkıntısının yaşandığı Aydın'da bu yıl çiftçilerin sulama yönünden rahat bir sezon geçirmesi bekleniyor. Çine Adnan Menderes Barajı; Çine Ovası'nda 6 bin 279 hektar, Koçarlı Ovası'nda 13 bin 79 hektar, Söke Ovası'nda 3 bin hektar olmak üzere toplam 22 bin 358 hektar araziyi sulayacak. - AYDIN

