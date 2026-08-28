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Cimin Üzümü’nde hasat heyecanı başladı

Cimin Üzümü’nde hasat heyecanı başladı
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Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde coğrafi işaretli Cimin Üzümü’nün hasadına başlandı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde coğrafi işaretli Cimin Üzümü'nün hasadına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede üretici Alaattin Karaağaç'ın bağındaki hasat çalışmalarına katılarak üreticinin sevincine ortak oldu.

Üzümlü ilçesi ve köylerinde 9 bin 294 dekar alanda yetiştirilen Cimin Üzümü'nde üreticiler, aylar süren emeğin ardından ürünlerini toplamaya başladı.

Geçen yıl 4 bin 192 ton rekolte elde edilen Cimin Üzümü'nün bu yılki hasadının da üreticilerin yoğun çalışmalarıyla sürdüğü belirtildi.

Kendine özgü aroması, rengi ve lezzetiyle öne çıkan Cimin Üzümü, Erzincan'ın önemli tarımsal değerleri arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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