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Düzce'de yollar güvenli hala getiriliyor

Düzce'de yollar güvenli hala getiriliyor
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Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Esenli köyünde asfalt yama çalışmalarıyla yollardaki bozulmalar gideriliyor. Çalışmalar tamamlandığında ulaşımın daha güvenli ve konforlu olması hedefleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Esenli köyünde sürdürülen asfalt yama çalışmalarıyla yollarda oluşan bozulmalar gideriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşımın daha güvenli ve konforlu olması hedefleniyor.

Çilimli ilçesine bağlı Esenli Köyü'nde asfalt yama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında köy içi yollarda zamanla meydana gelen deformasyonlar giderilerek ulaşım altyapısı güçlendiriliyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla, sürücüler ve vatandaşlar için risk oluşturan bozuk yol kesimleri onarılırken, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Asfalt yama uygulamaları sayesinde yolların kullanım ömrünün uzatılması ve ulaşım kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Vatandaşların daha güvenli ulaşım imkanına kavuşması için yol bakım ve iyileştirme çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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