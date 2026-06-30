Çilek Dolunayı Van Gölü üzerinde görsel şölen oluşturdu

2026 yılın en görkemli gökyüzü şöleni olarak bilinen Çilek Dolunayı'nın, Van Gölü üzerinde yükselmesi görsel şölen oluşturdu.

Çilek Dolunayı'nın Van Gölü üzerinde yükselmesi Bitlis Ahlat ilçe sahilinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Halk arasında "Çilek Dolunayı" olarak bilinen Haziran dolunayı, Ahlat iskelesinde net bir şekilde izlendi. Gökyüzünün net ve bulutsuz olduğu bir anda Van Gölü üzerinde yükselmeye başlayan kızıl ve altın sarısı tonlarıyla yükselen Çilek Dolunayı, sahil şeridinde adeta bir ressamın fırçasından çıkmış gibi duran kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Ahlat iskelesine inen vatandaşlar bu nadir doğa olayını cep telefonları ve profesyonel fotoğraf makineleriyle görüntüledi. Çilek Dolunayı'nın Van Gölü üzerinde yükselişini kaydeden doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, "Bugün yine Bitlis'in Ahlat ilçesinde iskelede dolunay manzarası çekmeye geldik. Doğa fotoğrafçıları olarak bu manzarayı her ayın belirli günlerinde, dolunayın tam göründüğü günlerde çok güzel manzaralar yakalıyoruz. Yansıması bile çok muhteşem oluyor" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı