Çiftçinin doğal mesai arkadaşları iş başında

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde tarlalar sürülmeye başlanırken, göç yolundaki leylekler ve küçük göçmen kuşlar çiftçilerin en yakın mesai arkadaşı oldu. Traktör sesini duyar duymaz tarlaya akın eden kuşlar, toprak altından çıkan zararlıları temizleyerek adeta "doğal tarım ilacı" görevi görüyor.

Tavşanlı'nın Tepecik beldesinde tarlalarını yeni sezona hazırlayan üreticilere, her yıl olduğu gibi bu yıl da göçmen kuşlar eşlik ediyor. Traktörlerin toprağı havalandırdığı sırada ortaya çıkan böcek, karınca ve çeşitli haşereleri büyük bir titizlikle temizleyen leylekler, tarlalarda hem karınlarını doyuruyor hem de ekosisteme katkı sağlıyor.

Tarlasını sürerken onlarca kuşun eşlik ettiği Tepecik beldesi çiftçilerinden Hayati Yılmazer, doğayla iç içe süren bu geleneksel yardımlaşmayı şu sözlerle ifade etti:

"Bu sarı-beyaz kanatlı, ismini tam bilmediğimiz küçük kuşlar ve leylek dostlarımız her yıl bu mevsimde bizi hiç yalnız bırakmaz. Nerede bir çiftçi arkadaşımız tarlasını sürmeye başlasa, motorun sesini duydukları an hepsi birer birer buraya toplanır. Toprak altından çıkan bütün böcekleri, karıncaları titizlikle temizlerler. O günkü nasiplerini, 'nevvalelerini' iştahla buradan alıp yollarına devam ederler."

Bölge çiftçileri, kuşların tarlalara gelmesinden büyük memnuniyet duyuyor. Kuşların ince gagalarıyla toprağı temizlemesinin hem bereketi hem de doğal bir hijyeni temsil ettiğini belirten üreticiler, bu sayede tarım zararlılarıyla mücadelenin biyolojik yollarla yapıldığına dikkat çekiyor. Leyleklerin sağladığı bu doğal temizlik sayesinde, kimyasal ilaç kullanımına duyulan ihtiyaç da azalıyor.

Her yıl aynı döngünün yaşandığı Tepecik arazilerinde, traktörlerin arkasında saf tutan kuşların sergilediği görsel şölen, doğa ile insan arasındaki kopmaz bağı bir kez daha gözler önüne seriyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı