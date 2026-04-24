Haberler

Çiftçinin doğal mesai arkadaşları iş başında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde tarlalar sürülmeye başlanırken, göç yolundaki leylekler ve küçük göçmen kuşlar çiftçilerin en yakın mesai arkadaşı oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde tarlalar sürülmeye başlanırken, göç yolundaki leylekler ve küçük göçmen kuşlar çiftçilerin en yakın mesai arkadaşı oldu. Traktör sesini duyar duymaz tarlaya akın eden kuşlar, toprak altından çıkan zararlıları temizleyerek adeta "doğal tarım ilacı" görevi görüyor.

Tavşanlı'nın Tepecik beldesinde tarlalarını yeni sezona hazırlayan üreticilere, her yıl olduğu gibi bu yıl da göçmen kuşlar eşlik ediyor. Traktörlerin toprağı havalandırdığı sırada ortaya çıkan böcek, karınca ve çeşitli haşereleri büyük bir titizlikle temizleyen leylekler, tarlalarda hem karınlarını doyuruyor hem de ekosisteme katkı sağlıyor.

Tarlasını sürerken onlarca kuşun eşlik ettiği Tepecik beldesi çiftçilerinden Hayati Yılmazer, doğayla iç içe süren bu geleneksel yardımlaşmayı şu sözlerle ifade etti:

"Bu sarı-beyaz kanatlı, ismini tam bilmediğimiz küçük kuşlar ve leylek dostlarımız her yıl bu mevsimde bizi hiç yalnız bırakmaz. Nerede bir çiftçi arkadaşımız tarlasını sürmeye başlasa, motorun sesini duydukları an hepsi birer birer buraya toplanır. Toprak altından çıkan bütün böcekleri, karıncaları titizlikle temizlerler. O günkü nasiplerini, 'nevvalelerini' iştahla buradan alıp yollarına devam ederler."

Bölge çiftçileri, kuşların tarlalara gelmesinden büyük memnuniyet duyuyor. Kuşların ince gagalarıyla toprağı temizlemesinin hem bereketi hem de doğal bir hijyeni temsil ettiğini belirten üreticiler, bu sayede tarım zararlılarıyla mücadelenin biyolojik yollarla yapıldığına dikkat çekiyor. Leyleklerin sağladığı bu doğal temizlik sayesinde, kimyasal ilaç kullanımına duyulan ihtiyaç da azalıyor.

Her yıl aynı döngünün yaşandığı Tepecik arazilerinde, traktörlerin arkasında saf tutan kuşların sergilediği görsel şölen, doğa ile insan arasındaki kopmaz bağı bir kez daha gözler önüne seriyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu

Akdeniz beşik gibi! Saatler içerisinde 10 deprem oldu
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti

Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti