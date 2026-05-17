Doğa için yürüyen gençler 40 çuval çöp topladı

CHP Manisa Gençlik Kolları'nın 19 Mayıs haftası kapsamında düzenlediği doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliğinde yaklaşık 40 çuval atık toplandı. Gençler, çevre duyarlılığı mesajı verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Gençlik Kolları tarafından Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliğinde yaklaşık 40 çuval çöp toplandı.

Manisa'da gerçekleştirilen etkinlikte gençler, doğa yürüyüşü boyunca çevreye gelişi güzel atılan atıkları toplayarak hem çevre temizliği yaptı hem de çevre bilincine dikkat çekti. Etkinlik sonunda toplanan yaklaşık 40 çuval atık, ilgili birimlere teslim edildi.

CHP Manisa Gençlik Kolları yetkilileri, 19 Mayıs ruhunun yalnızca anma programlarıyla sınırlı olmadığını belirterek, gençlerin toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek geleceğe sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan CHP Manisa Gençlik Kolları İl Başkanı Onur Çabuk, çevre konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi. Çabuk, "Bugün yalnızca doğa yürüyüşü yapmadık; aynı zamanda doğaya bırakılan sorumsuzluğun izlerini de topladık. Sadece birkaç saat içerisinde 40 çuval çöp toplamak, aslında çevre konusunda ne kadar büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Gençler olarak çözüm üreten bir anlayışı büyütmek istediklerini kaydeden Çabuk, "Atatürk'ün emanet ettiği bu ülkeye sahip çıkmak; doğasına, çevresine ve geleceğine sahip çıkmaktan geçiyor. Daha temiz bir Manisa ve daha yaşanabilir bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
