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Osmaniye'de Deprem Konutları Paylaşıldı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Osmaniye'de inşa edilen afet konutlarının görüntülerini paylaştı. Deprem bölgesinde 2 yılda 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanırken, Osmaniye'de 12 bin 557 bölüm teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Asrın İnşa Seferberliği kapsamında Osmaniye'de inşa edilen afet konutlarının görüntüleri paylaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede inşa çalışmalarını yürüttü. Nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan, İzlanda kadar alan inşa edildi. Deprem bölgesinde 2 yılda 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanıp teslim edildi. Osmaniye'de ise 10 bin 377 konut, bin 807 köy evi, 373 iş yeri olmak üzere toplam 12 bin 557 bağımsız bölüm inşa edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından Osmaniye'de yapılan konutlar paylaşılarak, "Milletimize verdiğimiz sözün en güzel ispatı" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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