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Cennet-Cehennem Vadisi'nde Turistler Ulaşım Sorunu Yaşadı

Cennet-Cehennem Vadisi'nde Turistler Ulaşım Sorunu Yaşadı
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Hakkari'deki Cennet-Cehennem Vadisi'ni ziyaret eden yerli turistler, yolların nemli ve yumuşak olması nedeniyle araçların yolda kalması sonucu yürümek zorunda kaldı. Sürücüler, bölgeye ulaşımın asfaltlanmasını talep ediyor.

Hakkari'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Cennet-Cehennem Vadisi, farklı illerden gelen yerli turistleri ağırlarken ulaşım sorunu yaşandı.

İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden bölgeyi görmek için gelen turistleri taşıyan tur araçları, yolların nemli ve yumuşak olması nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerek yolda kaldı. Tur araçlarının ilerleyememesi üzerine aralarında 60 yaş ve üzeri vatandaşların da bulunduğu turistler, yolun bir bölümünü yaya olarak kat etmek zorunda kaldı. Tur sürücüleri, bölgenin doğal güzellikleriyle çok sayıda ziyaretçiyi cezbettiğini ancak yolun mevcut durumunun ulaşımı olumsuz etkilediğini belirtti. Özellikle yağışlı ve nemli havalarda yolun yumuşaması nedeniyle araçların bölgede ilerlemekte zorlandığını ifade eden sürücüler, Cennet-Cehennem Vadisi'ne ulaşımı sağlayan yolların asfaltlanmasını istedi.

Sürücüler, bölgenin turizme kazandırılması ve daha fazla ziyaretçinin ağırlanabilmesi için ulaşım altyapısının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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