Çaycuma Irmağı'nda Su Samuru Görüntülendi
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinden geçen Çaycuma Irmağı’nda görülen su samuru cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen Çaycuma Irmağı'nda görülen su samuru cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Irmakta bir süre yüzen su samuru, daha sonra suya dalarak gözden kayboldu.
Çaycuma ilçesinden geçen Çaycuma Irmağı'nda su samuru görüntülendi. Su yüzeyinde ilerlediği görülen su samurunun zaman zaman başını sudan çıkararak çevresini kontrol ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Irmakta bir süre yüzen su samuru, kıyıdan uzaklaştıktan sonra suya dalarak gözden kayboldu.
İlçede nadir görülen su samurunun görüntüleri ilgi çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı