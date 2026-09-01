Haberler

Çavdarhisar Barajı'nda Su Ürünleri ve Avcılık Denetimi

Çavdarhisar Barajı'nda Su Ürünleri ve Avcılık Denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Çavdarhisar Barajı'nda su ürünleri ve avcılık kontrolleri yapıldı. Denetimlerde kaçak ve usulsüz avcılığın önlenmesi, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması hedeflenirken, yetkililer denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince Çavdarhisar Barajı'nda su ürünleri ile av ve avcı kontrolleri gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak ve usulsüz avcılığın önlenmesi, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması hedefleniyor.

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması ve avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme 'Güle güle' dendi

Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABB'den Melih Gökçek hakkında suç duyurusu! 27 gün sonra açıklandı

Tartışmaların odağındaki Gökçek'e soğuk duş! 27 gün sonra ortaya çıktı
Dünyaca ünlü oyuncunun iki hali şaşırttı! “Aynı kişi mi?”

Dünyaca ünlü oyuncunun yakın çekim filtresiz hali şaşırttı!
Yunanistan'da gündem Türkiye! İsrail ile anlaşmayı böyle savundular

Türkiye endişesi sonrası soluğu İsrail'in yanında aldılar
Taraftar şokta! Cihan Kamer 4 ayrılığın ardından bir kahreden haber daha vardi

Taraftar şokta! 4 ayrılığın ardından bir kahreden haber daha vardi
Çiftçileri ilgilendiren gelişme! e-Devlet'te bugün başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan soluğu e-Devlet'te alıyor
Trump'tan İran'a gözdağı! Sert karşılık tehdidini vurgulayan raporu paylaştı

Aklından ne geçiyor? Yaptığı paylaşım dünyayı tedirgin edecek cinsten
'Para var huzur var' dedirten görüntü! İçinden Osimhen çıktı

"Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı