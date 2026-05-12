Çankırı'da metrekareye 41 kilogram yağış düştü

Çankırı'da metrekareye 41 kilogram yağış düştü ve toplamda 583 su baskını ihbarı yapıldı. Ekipler, su baskınlarına müdahale ederek tahliye çalışmaları gerçekleştirdi.

Çankırı'da su baskınlarına sebep olan sağanak yağışla ilgili yapılan açıklamada, metrekareye 41 kilogram yağış düştüğü ve kent genelinde toplam 583 su baskını ihbarı yapıldığı ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli sağanak yağış uyarısının yapıldığı Çankırı'da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle ev, iş yeri ve yollarda su baskınları yaşandı. Yağışın ardından harekete geçen ekipler, su baskınlarının olduğu bölgelerde tahliye çalışması yaptı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, yaşanan su baskınlarına 331 personel, 57 iş makinesi, 30 motopomp ve 6 dalgıç pompayla müdahale edildiği ifade edildi. Ekiplerin gelen ihbarların yaklaşık yüzde 80'ine müdahale ettiği belirtildi. Metrekareye 41 kilogram olarak ölçüldüğü ifade edilirken, itfaiye ekiplerinin ise 75 ayrı su baskını olayına müdahale ettiği kaydedildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEsra Nur Yavuz:

Çankırı'da da böyle birşey yaşanmış yani. Bizim mahallede iki sene önce benzer şeyler olmuştu. O zaman da ekipler varsa da çok geç gelmişti. Merak ediyorum bu kez kaç saat sürdü halkın yardıma ihtiyacı var olana kadar. Umarım bu sefer daha hızlı hareket etmişlerdir.

Haber YorumlarıEnder Özdemir:

Bu kadar yağışta bu işleri yönetmek gerçekten zordur. Ama biliyor musunuz, tüm bu tahliye işlerinde kadın personel olup olmadığını merak ediyorum. Erkeklerin fiziksel olarak bu işlere daha uygun olduğu herkesin malumu. Erkek personel bu tür felaketler sırasında doğru yere konmuştur. Yine de ekiplere başarı diliyorum tabii.

Haber YorumlarıHalil Yalçın:

41 kilogram yağış düşüp de 583 ihbar yapılması demek ekiplerin işi çok zor olmuş yani bravo yönetimdeki arkadaşlara

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

