Çankırı'da kar yağışı etkili oldu

Çankırı'nın yüksek rakımlı ilçelerinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle kar yağışı etkili oldu.

Çankırı'nın Çerkeş ve Ilgaz ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kar yağışı başladı. Etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının akşam saatlerine kadar ara ara devam etmesi bekleniyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı