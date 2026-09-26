Çankırı'da fotokapana takılan ayı, doğal ortamında yiyecek ararken görüntülendi

Çankırı'da fotokapana takılan ayı, doğal ortamında yiyecek ararken görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Çankırı'da bir ayının doğal ortamında yiyecek aradığı anlar da fotokapan kamerasına yansıdı.
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlarla ormanda yiyecek arayan ayıyı görüntülendi.
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Bir ayının doğal ortamında yaşamı da fotokapan kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayının bölgede yiyecek aradığı anlar görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı