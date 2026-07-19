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"Ormanın hayaleti" vaşak Çankırı'da görüntülendi

'Ormanın hayaleti' vaşak Çankırı'da görüntülendi
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Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşakları görüntüledi. 'Ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşaklar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşakları görüntüledi.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden birisi olan ve 'ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşaklar, yerleştirilen fotokapanlar ile görüntülendi. Görüntülerde vaşakların ormanda yürüdüğü görülüyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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