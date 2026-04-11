Meteorolojinin sağanak yağış uyarısında bulunduğı Çankırı'da dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış tahmininde bulunarak uyardığı Çankırı'da beklenen yağış, Merkez ilçesinde etkili oldu. Etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı