Çanakkale Valiliği uyardı, ormana girişler yasaklandı

Çanakkale Valiliği, yüksek yangın riski nedeniyle 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Vatandaşlardan kısıtlamalara uymaları ve yangın belirtilerinde 112'yi aramaları istendi.

Çanakkale Valiliği tarafından orman yangınlarına karşı alınan tedbirler çerçevesinde ormana girişler 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı.

Çanakkale'de orman yangınlarına karşı mücadele çalışmaları sürüyor. Yangın sezonunun başlamasıyla beraber il ve ilçelerde uzman personel ile beraber çok sayıda toplantı gerçekleştirildi. Çanakkale Valiliğinin son aldığı karara göre ise orman yangınları açısından yüksek risk oluşturan meteorolojik şartlar nedeniyle Çanakkale il genelindeki ormanlık alanlara görevli personel haricindeki girişler 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde orman yangınları bakımından yüksek risk oluşturan meteorolojik şartların (yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar) oluşması beklendiğinden, ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca; kuraklık, yangın riski veya henüz tamamen söndürülmemiş yangınların mevcut olduğu olağanüstü durumlarda mülki amirler tarafından belirli süreyle ormanlara girişin yasaklanabileceği hükmüne istinaden, Valiliğimiz kararıyla; Çanakkale ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara görevli personel haricinde 1 Haziran - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında girişler yasaklanmıştır. Tüm vatandaşlarımızın yeşil vatanımızın korunması, can ve mal güvenliğimiz adına kısıtlama kararına hassasiyetle uymaları, herhangi bir duman veya yangın belirtisi görmeleri halinde gecikmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
