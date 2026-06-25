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Çanakkale'de 1000 kınalı keklik doğaya salındı

Çanakkale'de 1000 kınalı keklik doğaya salındı
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Çanakkale'de 2026 Yılı Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı kapsamında Troya Tarihi Milli Parkı ve Gelibolu Yarımadası'ndaki Tarihi Alan'a toplam 1000 adet kınalı keklik doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Çanakkale'de 2026 Yılı Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı kapsamında Troya Tarihi Milli Parkı sahaları ile Gelibolu Yarımadasındaki Tarihi Alanda toplam 1000 adet kınalı keklik doğaya salındı.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Fatih Albayrak ile muhtarların katılımıyla 2026 Yılı Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı kapsamında Troya Tarihi Milli Parkı sahalarında kınalı keklik popülasyonunun artırılması amacıyla 500 adet kınalı keklik doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Program kapsamında ayrıca Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'na da 500 adet kınalı keklik doğal yaşam alanlarına bırakılarak, Çanakkale genelinde toplam 1000 adet kınalı keklik doğal yaşam alanlarıyla buluşturuldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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