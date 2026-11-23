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Çanakkale Boğazı olumsuz hava şartları nedeniyle çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda fırtına ve akıntı etkili oluyor. Etkisini artıran fırtına ve akıntı nedeniyle boğaz trafiği saat 12.00 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı