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Lavantalar cami bahçesini renklendirdi

Lavantalar cami bahçesini renklendirdi
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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesindeki Mahsenli Ali Efendi Camii'nin bahçesi, imam hatibin 5 yıl önce diktiği lavantalarla mor renge büründü. Görsel güzelliği ve hoş kokusuyla cemaat ve ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde bulunan Mahsenli Ali Efendi Camii'nin bahçesi, imam hatibin 5 yıl önce kendi imkanlarıyla diktiği lavantalar sayesinde mor renge büründü. Görsel güzelliğiyle dikkat çeken lavantalar, etrafa yaydığı hoş kokusuyla da cami cemaati ve mahalle sakinlerinin beğenisini topluyor.

Çiçekdağı ilçesindeki Mahsenli Ali Efendi Camii'nde görev yapan İmam Hatip Abdulkerim Pişkin'in 5 yıl önce bireysel imkanlarıyla temin ederek toprakla buluşturduğu lavanta fideleri, zamanla büyüyerek cami bahçesini adeta renk cümbüşüne çevirdi. Yaz aylarında açan mor çiçekleriyle dikkat çeken lavantalar, ibadethaneye gelen vatandaşlara huzurlu bir ortam sunuyor. Lavantaların tüm bakımını kendisinin üstlendiğini belirten İmam Hatip Abdulkerim Pişkin fidelerin sulama, budama ve diğer bakım çalışmalarını düzenli olarak yaptığını söyledi. Cami bahçesindeki lavantaların vatandaşlardan da olumlu geri dönüş aldığını ifade eden Pişkin, amaçlarının ibadethaneye gelenlerin hem manevi hem de görsel anlamda huzurlu bir ortamda vakit geçirmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Mor lavantalarla farklı bir görünüme kavuşan cami bahçesi, mahalle sakinlerinin yanı sıra ilçeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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